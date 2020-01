Nairo Quintana comenzó el año luciendo la camiseta del Arkéa

Tras 8 años con el uniforme del Movistar Team, el boyacense inició una nueva era. Su equipo le dio la bienvenida.

Luciendo el rojo, Nairo Quintana entrenó por las carreteras de su departamento pensando en su nuevo reto con el equipo francés Arkéa Samsic.

Nairo, quien ha ganado la Vuelta a España, el Giro de Italia y obtuvo 3 podios en el Tour de Francia, tendrá como principales compañeros de escuadra a los galos Warren Barguil y Nacer Bouhanni.

Nairo Quintana saison 2020, le début de notre histoire commune

Nairo Quintana temporada 2020, el principio de nuestra historia común

Nairo Quintana season 2020 the beginning of our common story pic.twitter.com/FhTz6WajlA

— Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) January 1, 2020