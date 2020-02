Nairo Quintana contará con un equipazo para intentar ganar el Tour de los Alpes Marítimos

El ciclista colombiano comandará al Arkea en la competencia 2.1 en territorio francés, que se disputará del 21 al 23 de febrero.

Nairo Quintana estará acompañado en el Tour de los Alpes Marítimos por sus compatriotas Dayer Quintana y Winner Anacona, el italiano Diego Rosa y los franceses Franck Bonnamour, Romain Hardy y Kévin Ledanois.

Notre composition pour le Tour des Alpes Maritimes et du Var, du 21 au 23 février

Here’s the line up for le Tour des Alpes Maritimes et du Var, 21th to 23th,#Tousensemble pic.twitter.com/tJ08YE58S3

