¿Nairo Quintana está pensando en el retiro del ciclismo?

Nairo Quintana se encuentra en Colombia preparándose para los objetivos que le faltan por cumplir en el final de la temporada 2012. Uno de ellos será estar con la selección en el Mundial de Bélgica (19 al 26 de septiembre).

En una entrevista con El Espectador, Nairo Quintana habló sobre el momento en el que le toque pensar en colgar la bicicleta.

"Los franceses lo llaman 'la pequeña muerte', es cuando un deportista ya está pensando en su salida y ya 'hasta aquí, te conocimos y chao', es cuando se retira y muchos de ellos entran en depresión y 'bueno, tengo plata, pero no sé qué hacer y no me hace feliz, y a mí lo que me hacía feliz era correr y ganar carreras, pero es que ya no me da", dijo Nairo Quintana para referirse a ese momento que por ahora ve un poco lejano, ya que tiene un año más de contrato con el Arkea-Samsic.

Nairo Quintana, de 31 años, también se refirió a la lesión que sufrió en 2020 y que le afectó la temporada de este año.

"Nunca había tenido una así. Duré un par de meses en los que no podía caminar con facilidad. Y eso no lo sabe la gente, porque hay ocasiones en las que importa es si ganas y nada más", finalizó el ciclista boyacense.