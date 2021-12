Nairo Quintana: “Me gustaría regresar a la Vuelta a España”

Luego de recibir el aval para correr las tres grandes vueltas del ciclismo internacional, la escuadra Arkéa Samsic y Nairo Quintana tendrían la posibilidad de competir en la Vuelta a España de 2022.

Precisamente, en su momento, Quintana hizo una entrevista que se emitió en el canal oficial de Twitch de esta competencia y habló sobre los planes para la siguiente temporada. El ‘capo’ del equipo francés admitió que podría volver a correr la Vuelta a España.

“A mí me gustaría regresar como lo hice en el año 2021. Ahora, tenemos la posibilidad de decidirlo nosotros y la verdad es que me interesa (...) Es una carrera que me ha traído diferentes recuerdos. Han sido más los mejores momentos y es una competencia que siempre he luchado”, aseguró Quintana, quien el próximo año cumplirá 32 'primaveras'.

Cabe recordar que Nairo ganó la Vuelta a España, en 2016. Y, prontamente, podría conocerse si disputará la edición del próximo año, pues este 16 de diciembre se sabrá el recorrido completo de la mencionada carrera.

Por el momento, Quintana y el resto de sus compañeros están entrenando en la región española de Altea, situada en Alicante.