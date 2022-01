Nairo Quintana: "No sé si pueda ganar otra Gran Vuelta, pero estoy convencido de que tengo físico"

Nairo Quintana empezará el 2022 con planes distintos a los que ha tenido en los últimos años. Por primera vez desde su llegada al Arkéa Samsic, el boyacense podrá competir en todas las Grandes Vueltas, lo que implica una preparación diferente de la temporada.

Lejos del mejor nivel mostrado hace un par de años, el colombiano espera seguir siendo protagonista en las carreteras de Europa. La revista 'Volata' habló con Quintana Rojas sobre los nuevos desafíos que vendrán para el campeón del Giro de Italia y de la Vuelta a España.

Publicidad

"Estoy convencido que todavía estoy para algo grande. He iniciado la preparación del año 2022, sobre todo, muy bien de salud. Hemos completado ya el ciclo de vacunación, a diferencia del año pasado cuando lo hicimos a mitad de la temporada. Eso, junto con las lesiones, nos complicó el rendimiento. Pero ya está olvidado y ahora estamos con muchas ganas de llegar a las carreras y figurar", indicó de entrada el ciclista nacido en Cómbita, Boyacá.

Para Nairo, la edad no será un problema y recordó que ha habido otros pedalista campeones, a pesar de su longevidad. Hasta se acordó de Alejandro Valverde, que a sus 41 años.

Publicidad

¿Regresa al Movistar?

Nairo Quintana terminará su contrato con el Arkéa a final de la temporada. Y cuando fue cuestionado sobre un hipotético regreso al Movistar, su respuesta sorprendió: "En su momento nos estrechamos la mano con Eusebio Unzué, finalizamos bien, con buena relación y no se sabe. No me disgusta, con muchos de ellos tengo buena relación y tenemos muy buenos recuerdos. Hemos vivido cosas bonitas".

Publicidad

El boyacense culminó hablando de las Grandes Vueltas y confirmó que se concentrará en correr el Tour de Francia y la Vuelta a España: "No sé si pueda volver a ganar una Grande o no, la competencia es mayor. Estoy convencido de que quiero hacerlo y tengo el convencimiento personal de que tengo el físico todavía. Tengo ganas y quiero volver a ganar, sé que el cuerpo está y que tenemos que seguir trabajando fuerte".

Por lo pronto, las próximas carreras para Quintana Rojas serán la París-Niza y la Volta a Catalunya, dos carreras en las que espera ser protagonista y subir a lo más alto del podio.