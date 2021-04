Nairo Quintana tras etapa 4 del Tour de los Alpes: “Estuve mejor en el descenso que en el ascenso”

Nairo Quintana ascendió al séptimo puesto de la general del Tour de los Alpes tras la etapa 4. El colombiano quedó a 2:54 del líder, el británico Simon Yates.

“Como siempre, espero más... Ha sido una etapa bastante buena pero especial. El descenso hasta la meta fue rápido y técnico. Me defendí mejor en el descenso que en el ascenso. Me sentí cómodo y pude adelantar a varios corredores. No estoy en la mejor condición física posible. Estoy intentando mejorar”, dijo Nairo Quintana tras la cuarta etapa del Tour de los Alpes.

El colombiano, de 31 años, elogió el trabajo de sus compañeros del Arkea en la jornada. “No hay nada de malo en el trabajo en equipo, en el llano o en la montaña. Fue grandioso. Al final, me corresponde a mí traer de vuelta el resultado concreto de este trabajo. Lamento un poco no haber ganado porque todos esperamos una victoria”.

Nairo Quintana finalizó diciendo que está “avanzando y seguiremos trabajando” de cara a su gran objetivo de la temporada, el Tour de Francia .

