Nairo Quintana tras la contrarreloj de la Vuelta a Cataluña: “No son los tiempos que queremos”

Nairo Quintana ocupó el puesto 56 a 1:35 de Rohan Dennis, ganador de la contrarreloj individual de la Vuelta a Cataluña . El colombiano quedó en la general en la casilla 45 a 1:07 del líder, Joao Almeida.

“Una crono bastante exigente, no son los tiempos que queremos ni fue parecido a lo que hicieron los rivales, comprendo y sé la posición en la que estoy. No he trabajado en la contrarreloj después de la cirugía de las rodillas”, dijo Nairo Quintana en declaraciones divulgadas por su oficina de prensa.

Nairo Quintana, de 31 años, finalizó contando que tras la Tirreno-Adriático tuvo un resfriado, pero “las sensaciones son buenas” y espera en la llegada en alto de la tercera etapa en Vallter 2000 “tener un buen día y terminar con una alegría”.

⚽ Vea acá las noticias del mundo del fútbol: selección Colombia, liga nacional, campeonatos internacionales y mucho más.