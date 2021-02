Polémica por dos deportistas que presumieron de sus ingresos y se burlaron de la clase trabajadora

Aleix Espargaró y Joaquim ‘Purito’ Rodríguez grabaron un video en el que presumen de sus altos ingresos y se burlan de las dificultades que tiene la clase trabajadora para adquirir el mismo dinero.

“Juani, escucha una cosa. Estamos haciendo cálculos. No entiendo cómo puede ser que ganemos tanta pasta trabajando menos días de los que tú tienes de vacaciones”, dice Aleix Espargaró mientras Joaquim ‘Purito’ Rodríguez suelta la carcajada.

Que prepotencia .... @Orbea tomar notay dejar de ensuciar la marca por favor. pic.twitter.com/eH8dq8qoO7 — Amantes del Ciclismo (@amantes_cycling) January 31, 2021

Tras la polémica, los dos deportistas españoles se pronunciaron y aseguraron que se trataba de una broma y el video privado era privado.

“Quisiera decir que por la parte que me toca me sabe muy mal que este vídeo sea juzgado como un pensamiento de una persona y no como una broma entre amigos que se escriben bromas en WhatsApp, es una conversación privada y así, sacada de su contexto, parece lo que no es. Si alguien se ha sentido ofendido pido disculpas porque entiendo que si este vídeo te llega puedes pensar cualquier cosa. Dicho esto, respeto y acepto todas las opiniones”, dijo Joaquim ‘Purito’ Rodríguez.

Por su parte, Aleix Espargaró dejó claro que “pido disculpas si alguien se ha sentido ofendido, pero solo fue una broma privada entre amigos que desafortunadamente se filtró”.

