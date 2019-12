Policías se excedieron a la hora de arrestar a un ciclista profesional y le fracturaron un brazo

Nicolas Dlamini, del equipo World Tour NTT Pro Cycling, tuvo un incidente con los encargados de la seguridad del parque nacional Table Mountain en Sudáfrica.

Al parecer, el ciclista sudafricano no había pagado los permisos para entrenar en el parque y los policías lo detuvieron.

Sin embargo, en un video que circula en redes sociales, se puede ver el exceso de fuerza de los policías a la hora de arrestar al ciclista, quien terminó con un brazo fracturado.

Pro cyclist Nic Dlamini being manhandled by park rangers at Silvermine Nature Reserve for not having a permit to cycle in the park.

SanParks says "the suspect", who did not pay the conservation fee, "injured himself" during the ordeal. Video shot by @DonovanLeCok pic.twitter.com/CvySaObYt9

— Lindsay Dentlinger (@metrobabe) December 27, 2019