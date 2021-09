Remco Evenepoel se cansó de las críticas de Eddy Merckx: “Lo respeto, pero ese respeto no es mutuo”

Remco Evenepoel se mostró decepcionado por las críticas de su compatriota Eddy Merckx, considerado el mejor ciclista de la historia. "Siempre tiene que decir algo. Y eso es una pena. Es un ídolo, alguien de mi misma zona, de Bruselas, al que admiro. Le tengo un respeto enorme por su palmarés y sus logros, pero ya veo que ese respeto no es mutuo", dijo a ‘HLN’.

El joven de 21 años fue más allá y le sacó los trapos sucios a Eddy Merckx. “A lo mejor es porque no me uní al equipo de su hijo. Siempre lo hago lo mejor que puedo. No estoy aquí para joder al equipo, ni se me pasa por la cabeza. Es muy triste decir algo que yo no he dicho”.

Remco Evenepoel finalizó diciendo que tiene clara su misión para la prueba de fondo del Mundial de ciclismo, que se disputará el domingo. “Mi papel es sencillo: estar lo más cerca posible de Wout en el tramo final y asegurarme de que va bien. Estamos comprometidos con él. Pero si surge algún imprevisto tendremos que reponernos rápido”.