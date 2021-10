Remco Evenepoel y Wout van Aert intercambian dardos tras el fracaso de Bélgica en el Mundial

El papel de Bélgica en su Mundial de ciclismo en ruta el pasado fin de semana en Lovaina ha dejado heridas entre los dos líderes del equipo, Remco Evenepoel y Wout van Aert.

Wout Van Aert, favorito de la prueba, no respondió a las expectativas, finalizando 11 a más de un minuto del ganador, el francés Julian Alaphilippe.

Remco Evenopoel, que dijo sentirse en forma, señaló el jueves que la táctica del equipo belga fue "un engaño", dejándole "sin una verdadera oportunidad de convertirse en campeón del mundo".

El enfrentamiento entre los dos ídolos ciclistas del país está dando mucho que hablar.

"Le clash" (el choque) titularon este viernes los diarios del grupo SudPresse.

"Hice lo que me pidieron", respondió Remco Evenepoel cuando le preguntaron por el desenlace de la carrera, que ganó su compañero en el Deceuninck Alaphilippe.

Sus declaraciones no gustaron a Wout Van Aert. "Lamento estas declaraciones poco inteligentes de Remco", señaló.

"No estuve a la altura el domingo pasado, me esperaba diferentes críticas desde el momento en que Bélgica no conquistara el maillot arcoíris. Pero estoy sorprendido de que venga de dentro del equipo", añadió el ciclista del equipo Jumbo.