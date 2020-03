Rigoberto Urán la sacó del estadio con una rutina de ejercicios para los que no tienen rodillo

El ciclista colombiano no pierde su buen sentido del humor y sorprendió a sus seguidores con un entrenamiento para realizar en casa durante la cuarentena.

"Ya que no podemos ir al gimnasio y no podemos salir a montar bicicleta, vamos a trabajar en casa. Hay muchos ejercicios que podemos hacer en casa. Mucha gente se queja: ‘No es que yo no tengo los implementos, no tengo el rodillo y no tengo la bicicleta’... No importa, todos podemos hacer estos ejercicios que son muy sencillos”, aseguró Rigoberto Urán al inicio de su video.

Luego, Urán apareció con un balde y un trapero para enseñarle a sus seguidores la rutina para mantenerse en forma y de paso ayudar en la casa.

Rigoberto Urán, de 33 años, espera que la pandemia del coronavirus COVID-19 pase rápido para que las competencias de ciclismo puedan volver a la normalidad.