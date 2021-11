Rigoberto Urán pidió perdón por salir a montar bicicleta con su bebé

Este miércoles, Rigoberto Urán, ciclista colombiano, compartió un video en sus redes en el que se le podía observar montando bicicleta, mientras cargaba a su hija.

El clip despertó toda clase comentarios debido a que algunos internautas catalogaron el acto como un comportamiento irresponsable por parte de Urán. Sin embargo, al poco tiempo, este ciclista colombiano borró el video de su cuenta de Instagram y publicó otro ‘post’ para pedir perdón.

“Mijitos, la c…. (…) No lo vuelvo a hacer. Perdón, hace rato no me regañaban tanto”, escribió en la publicación.

Tras esto, varios usuarios compartieron mensaje de apoyo hacia Rigoberto Urán.

Este fue el caso de la internauta @Iddiazcon, quien comentó: "Perdonado Rigo, pero no lo vuelva a hacer. Aprendida la lección".

En ese sentido, @samantha_diazf escribió: "No tenemos dudas del excelente padre que eres. Te apoyamos y te queremos mucho".