Ronald Bernal, hermano de Egan, brilló en el Campeonato Nacional Interclubes

Ronald Bernal, hermano de Egan , empez贸 a mostrar que tiene el talento para brillar en el ciclismo y lo hizo con un podio en el Campeonato Nacional Interclubes, que se llev贸 a cabo en los alrededores del estadio del Deportivo Cali.

鈥淪igo cogiendo experiencia en esta carreras, el ciclismo es muy duro y me ha ido bien estos d铆as鈥, dijo Ronald Bernal a la Federaci贸n Colombiana de Ciclismo tras su participaci贸n en el Campeonato Nacional Interclubes.

Ronald Bernal, de 15 a帽os, quiere ser un ciclista 鈥渜ue se defiende en todos los terrenos鈥, aunque considera que es diferente a su hermano mayor porque 鈥渟oy m谩s pasista, para el plano y el esprint鈥

El menor de los Bernal finaliz贸 diciendo que 鈥淓gan me motiv贸 y me ayuda en lo que necesite, me pide que tome las cosas con calma, todav铆a estoy muy peque帽o鈥.

