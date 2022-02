Santiago Buitrago: "Es mi primera victoria profesional, eso siempre es especial"

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), ganador de la segunda etapa y nuevo líder del Tour de Arabia Saudí, tiró de fuerza e inteligencia para imponerse a sus rivales en un final en repecho en el que se tuvo que desembarazar de dos velocistas italianos como Andrea Bagioli y Daniel Oss.

Buitrago, de 22 años, se mostró feliz ante una victoria muy especial, ya que se trataba de la primera como profesional y la primera de su equipo en la nueva temporada.

"Es mi primera victoria de profesional y eso siempre es especial, por eso estoy muy contento, tanto por mi como por el equipo", señaló el colombiano en la meta de Abu Rakah.

Un final con intriga por la pugna de Buitrago con dos hombres rápidos. La estrategia fue decisiva.

"Cuando vi la pancarta de último kilómetro sabía que el final me venia bien y tiré para sorprender, entonces vi que Oss me seguía, por lo que tiré aún más . Luego le siguió Bagioli, un buen esprinter, y me anticipé, había que ser inteligente. Todo salió perfecto", señaló Buitrago.

Ahora Buitrago defenderá el jersey verde de lider con 7 segundos de ventaja sobre el australiano Caleb Ewan.

"Ganar este Tour es un objetivo, soy el líder, y sería importante para el equipo y para mí, una buena manera de empezar la temporada", concluyó.