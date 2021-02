Santiago Umba hará su estreno europeo en el Trofeo Laigueglia: “una carrera bonita y dura”

Santiago Umba es uno de los nuevos talentos del ciclismo colombiano y viene de ser cuarto en la general y campeón de jóvenes de la Vuelta al Táchira, competencia en la que hizo su estreno como profesional.

“Estamos aquí en Italia en mi primera concentración. Me siento muy contento, he estado conociendo a todo el staff y a todas las personas que trabajan con el equipo. Me han acogido con mucho agrado. Eso me llena de mucha confianza para siempre estar trabajando”, dijo Santiago Umba en declaraciones divulgadas por su oficina de prensa.

Santiago Umba hará su debut europeo el 3 de marzo en el Trofeo Laigueglia, clásica italiana que “va a ser una carrera muy bonita y muy dura, van a estar equipos World Tour y la altimetría es con mucha montaña y al final la llegada es muy explosiva. Realmente es el tipo de carreras que me gustan”.

Santiago Umba finalizó diciendo que en el Trofeo Laigueglia espera “hacer un gran debut en Europa y aportarle algún resultado positivo al equipo”.

