¿Se va por culpa de Egan? Chris Froome rompió el silencio y habló de su posible salida del Ineos

El ciclista británico admitió que tiene que “reconsiderar varias cosas” antes de tomar una decisión sobre su futuro.

“Todo no se centra en mi contrato, sino lo que concierne al deporte en este momento es un factor desconocido para todos. Espero que podamos realmente correr esta temporada y luego ya veremos si nos mantenemos y quién puede continuar. Ahora todos son dudas”, aseguró Chris Froome en entrevista con ‘Marca’.

Chris Froome, de 34 años, no se pronunció sobre las declaraciones de Egan Bernal, quien dijo: “soy joven y ya gané un Tour de Francia y no, no voy a desperdiciar una oportunidad para ganar otro”.

Sin embargo, el británico dejó claro que “hay varias consideraciones que interiorizar. Muchos aspectos que debo considerar, pero estoy en medio de este proceso ahora mismo. Durante las próximas semanas y meses tengo que aclararos en mi cabeza. Espero tener más claro qué nos deparará el futuro cuando todas estas distracciones actuales hayan pasado”.