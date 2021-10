Tadej Pogacar buscaría la hazaña que no pudieron lograr Froome, Contador, Nibali y Nairo

Tadej Pogacar sabe que en 2022 debe buscar su tercer título consecutivo en el Tour de Francia, pero al talentoso esloveno le gustaría correr también el Giro de Italia.

"La prioridad sigue siendo el Tour de Francia, pero tal vez pueda agregar otra gran vuelta a mi programa. Me gustaría correr el Giro de Italia, pero no sé cuál será mi programa", dijo Tadej Pogacar, en entrevista con In de Leiderstrui, sobre sus deseos para el próximo año.

Tadej Pogacar, de 23 años, es ambicioso y aseguró que “preferiría correr las tres grandes, pero eso no es posible".

El campeón del Giro de Lombardía, último monumento del 2021, finalizó diciendo que no piensa en hacer historia, solo "me gusta andar en bicicleta, ir a carreras y darlo todo. Simplemente disfruto el momento".

El doblete Giro de Italia-Tour de Francia ha sido imposible para todos los corredores que lo intentaron desde 1998, año en el que el italiano Marco Pantani fue el último ciclista en lograrlo.

Publicidad

Chris Froome, Alberto Contador, Vincenzo Nibali y Nairo Quintana fueron los últimos grandes ciclistas que probaron sin éxito el doblete Giro de Italia-Tour de Francia.