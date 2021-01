Tara Gins habló de la cancelación de su contrato: “los ciclistas son mojigatos con la desnudez”

Tara Gins había conseguido un empleo como directora deportiva de un equipo de ciclismo sub-23, pero su contrato fue cancelado antes de empezar porque a los directivos de la escuadra juvenil no les gustó que posara en una sesión de fotos de ‘Playboy’.

"Me decepcionó cuando me echaron, pero no me sorprendió mucho porque ya sabía que la industria del ciclismo es muy conservadora. Solo me sorprendió que me despidieran después de anunciarme en su página de Facebook. Les dije que no estaba de acuerdo y que los encontraba pasados de moda", aseguró Tara Gins en entrevista con ‘Marca’.

Tara Gins, quien fue profesional entre 2016 y 2020, cree que su deporte está mal porque “sigue siendo un mundo de hombres, pero pienso que los ciclistas son más conservadores y mojigatos con la desnudez. Es un mundo pequeño y todo el mundo tiene miedo de lo que piensen los demás”.

La belga, de 30 años, cree que si fuera un hombre el que aparece en unas fotos no hubiera pasado nada. “Aunque algunas imágenes masculinas son claramente también sexuales, la gente parece no sentirse ofendida por ellas. Con las mujeres esto es diferente. Estamos constantemente criticados por la apariencia en todos los sentidos".

Finalizó diciendo que “más mujeres deberían poder tener la oportunidad de trabajar en equipos. Siempre que tenga experiencia en ciclismo y la licencia o diploma necesarios, debería tener las mismas oportunidades”.