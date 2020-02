“Todavía estoy bastante lejos de mi forma”: Chris Froome regresa en el UAE Tour

El ciclista británico fue confirmado por Team Ineos para la competencia, que se disputará del 23 al 29 de febrero.

“Será un gran alivio estar de vuelta en el pelotón nuevamente. Parece que me han dado una segunda oportunidad para regresar a las carreras profesionales”, aseguró Chris Froome, quien estará acompañado en el UAE Tour por Andrey Amador, Eddie Dunbar, Michal Golas, Christian Knees, Salvatore Puccio y Carlos Rodríguez.

This Sunday marks the start of the #UAETour. We're excited to announce our team, which features a long-awaited return, a pro debut, plus a brand new signing!@Andrey_Amador @EddieDunbar @chrisfroome @golasmichal @ChristianKnees @SalvatorePuccio @_rccarlos pic.twitter.com/SbK8fssOXH

— Team INEOS (@TeamINEOS) February 20, 2020