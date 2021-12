Tom Boonen, excampeón mundial de ciclismo, quiere correr las 24 Horas de Le Mans

El exciclista belga Tom Boonen, cuatro veces ganador de la París Roubaix, 3 del Tour de Flandes y campeón del Mundo en Madrid 2005, continua con sus ambiciones en el automovilismo y aspira a participar en las 24 horas de Le Mans con un equipo belga.

Retirado hace 4 años, Boonen nunca ocultó su pasión por el automovilismo, y sus aptitudes le permitieron ganar recientemente una competición, el GT & Prototype Challenge.

Según comenta el excampeón, de 41 años, en Sport Foot Magzine, su intención es vivir la tradición que existía en su país en los años 60 y 70 de enviar una selección nacional a las 24 Horas de Le Mans.

"Todavía no hay planes definitivo. Formar un equipo con un coche competitivo y buenos pilotos no es problema, pero necesitamos encontrar dos o tres grandes patrocinadores. Probablemente será demasiado pronto para 2022, así que 2023 me parece más realista, pero todo depende de las diferentes categorías del Campeonato del Mundo de Resistencia, del que forma parte Le Mans", explica Boonen.

El ganador de 6 etapas en el Tour de Francia deja claro que ganar la París Roubaix "por tercera o cuarta vez" no le resultó tan emocionante como las primeras victorias en el automovilismo.

"En un 'sprint' masivo sientes una explosión emocional, en una final caótica, encuentras tu camino, ganas y levantas los brazos. En el automovilismo hay menos caos, tienes más control, hay que mantenerse concentrado y nunca sobrepasar el límite, incluso cuando estés en un duelo directo con otro auto. Pero una vez que se cruza la línea de meta, la alegría es inmensa", concluye.