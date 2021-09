Tony Martin disputa su última competencia: “Ya no estoy listo para los riesgos del ciclismo”

Uno de los corredores más emblemáticos del pelotón, el alemán Tony Martin, cuatro veces campeón del Mundo contrarreloj y 10 veces de su país, colgará la bicicleta este miércoles tras la disputa de la prueba del relevo mixto de los Mundiales que se disputan en Flandes.

Después de 14 temporadas en activo, el ciclista de Cottbus, de 36 años, se bajará de la bicicleta como profesional después de una trayectoria brillante que refleja, aparte de los 4 títulos mundiales de crono, 5 triunfos de etapa en el Tour de Francia, 2 en la Vuelta y la general en pruebas como la París Niza y Eneco Tour.

"La contrarreloj individual y el relevo mixto del mundial serán mis últimas carreras. No fue una decisión fácil de tomar. El ciclismo ha sido un parte de mi vida durante mucho tiempo, con altibajos, grandes éxitos y derrotas, caídas y remontadas. He logrado lo que muchos jóvenes ciclistas sueñan con hacer", dijo en Flandes Tony Martin.

Tony Martin ha sufrido varias caídas de consideración a lo largo de su trayectoria profesional, la última de ellas fue sonada, en el Tour de Francia, cuando chocó con el cartel de una aficionada que metió el brazo en la carretera al paso del pelotón.

"Los últimos meses he estado pensando mucho en qué hacer después del ciclismo. También tuve grandes caídas este año, me preguntaba si todavía estaba listo para enfrentarme a los riesgos de nuestro deporte. Decidí que ya no lo estaba, sobre todo porque las medidas de seguridad no cambiaron mucho a pesar de las muchas discusiones sobre los recorridos y las barreras", explicó.

Tony Martin espera que "el mundo del ciclismo escuche los proyectos presentados por mi equipo y otros".