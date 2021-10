Vincenzo Nibali fue profeta en su tierra y ganó el Giro de Sicilia: Jhonatan Restrepo, cuarto

El italiano Vincenzo Nibali (Trek Segafredo) fue profeta en su tierra al adjudicarse, con 36 a帽os, el Giro de Sicilia tras una exhibici贸n como las que ofrec铆a anta帽o el 鈥楾ibur贸n de Messina鈥, retomando la senda del 茅xito y privando al espa帽ol Alejandro Valverde de una victoria que tuvo a su alcance.

Si Alejandro Valverde, de 41 a帽os, volvi贸 por sus fueros en Caronia, esta vez otro ilustre veterano como Vincenzo Nibali, uno de los 7 corredores con las tres grandes rondas ciclistas en su palmar茅s (Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a Espa帽a), firm贸 el primer triunfo desde 2019, a帽o en el que fue segundo en la 鈥榗orsa rosa鈥 y gan贸 una etapa en la 鈥榞rande boucle鈥.

Vincenzo Nibali, merced a un ataque en solitario a 23 km de meta subiendo Sciara di Scorciavacca, gan贸 en solitario y con demostraci贸n de fuerza y experiencia la cuarta y definitiva etapa disputada entre Sant'Agata di Militello y Mascali, de 180 kil贸metros, y adem谩s se puso maglia rojigualda con la que comenz贸 Alejandro Valverde la jornada.

El 鈥楾ibur贸n鈥, que el a帽o 2022 lucir谩 el maillot del Astana, atraves贸 la meta con un tiempo de 4h.24.29, aclamado por sus paisanos sicilianos, 鈥榁ai Vincenzo鈥, gritaban emocionados al ver a su 铆dolo en su mejor versi贸n, logrando su primera victoria en suelo siciliano.

L谩grimas de alegr铆a de Vincenzo Nibali. Victoria emotiva, que pudo paladear, pues el grupo perseguidor lleg贸 a 49 segundos con Alejandro Valverde en el lote, sexto clasificado, impotente ante la fuerza del italiano. Dos ilustres ocuparon los dos primeros puestos de la general, para prestigio de la prueba. Tercera plaza para el joven de 23 a帽os Alessandro Covi.

El colombiano Jhonatan Restrepo fue quinto en la etapa y en la general qued贸 cuarto a 55 segundos. Adem谩s, su compatriota Juan Sebasti谩n Molano se qued贸 con el t铆tulo de los puntos tras acumular 24 unidades.

"No llegaba la victoria y por fin lleg贸. Una victoria especial, hemos ido por las carreteras que he transitado desde ni帽o, la clave fue el ataque en el puerto, pero fue importante tambi茅n conocer la bajada e ir a tope", explico Vincenzo Nibali en meta.

La etapa comenz贸 con estrechas diferencias y el lema de 鈥榯odos contra Valverde鈥, en principio gran favorito para la general, pero la etapa era complicada. En principio se anim贸 con una fuga de 7 hombres, con los espa帽oles Julen Amezqueta (Caja Rural) y Joan Bou (Euskaltel Euskadi) y el ilustre brit谩nico Chris Froome.

La fuga no termin贸 con 茅xito porque el grupo de favoritos ten铆a muchas cuentas pendientes. Termin贸 a 25 km de meta, empezando a subir el 煤ltimo puerto del d铆a, el Sciara di Scorciavacca, con la cima a 17 de la llegada.

Un grupo con los mejores, Valverde, Nibali, Fortunato, Bardet, Covi, Restrepo y De la Cruz se iba a jugar la etapa y la carrera. El primero en atacar en serio, y de manera definitiva, fue Nibali, desde lejos, a 23 de Mascali.

Enseguida se vio peligro inminente. Bardet trat贸 de unirse al italiano, lo mismo que Fortunato, pero todos miraron a Valverde para perseguir, asumiendo su liderato, pero el murciano no iba sobrado de fuerzas. Nibali abri贸 hueco, no mir贸 atr谩s y el conocimiento de la ruta le permiti贸 lanzarse a la gloria ante sus amigos y familiares.

Coron贸 Vincenzo Nibali con 34 segundos de ventaja. Teniendo en cuenta que estaba en la general a 13 de Valverde, alcanzar al Tibur贸n ya iba a ser dif铆cil. Imposible. El siciliano ya es profeta en su tierra.

"No esperaba el ataque tan lejano de Nibali. No sal铆 por 茅l, cre铆 que todo estaba controlado, pero subi贸 muy fuerte y se march贸. Ya me dediqu茅 a conservar la segunda plaza", explic贸 Alejandro Valverde, a煤n magullado por la ca铆da de la v铆spera.