Vuelta a España 2021: Bike Exchange, otro equipo que confirmó su nómina para la competencia

Mikel Nieve (Leitza, 37 años) afrontará su novena Vuelta a España con el Bike Exchange, equipo que contará con los australianos Michael Matthews y Luccas Hamilton para buscar etapas y la mejor clasificación posible en la general.

Se mueven los fichajes de los ciclistas colombianos: Esteban Chaves llegó al EF Educación–NIPPO

El conjunto australiano tomará este sábado la salida de la 76 edición de la Vuelta en Burgos con un ocho compuesto por Mikel Nieve, Luka Mezgec (SLO), Damien Howson (AUS), Nick Schultz (AUS), Andrey Zeits (KAZ), Lucas Hamilton (AUS), Rob Stannard (AUS) y Michael Matthews (AUS).

Para apoyar a Matthews en los esprints el BikeExchange cuenta con Luka Mezgec y Rob Stannard. Para los perfiles más montañosos estarán Andrey Zeits, Nick Schultz, Nieve y Damien Howson.

Matthews, con dos podios en Mundiales en ruta, afronta su tercera Vuelta con altas expectativas de lograr alguna victoria que pueda añadir a las tres ya conquistadas.

Egan Bernal y Richard Carapaz, los capos de INEOS para la Vuelta a España 2021

Publicidad

"Me siento listo para La Vuelta, me he recuperado bien de un Tour de Francia difícil. Ahora estoy motivado para subir al escalón más alto del podio después de dos puestos secundarios en el Tour. Creo que hay algunas etapas que nos conviene a los esprinters, pero también en la montaña ", dijo el corredor de Canberra.