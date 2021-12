Warren Barguil: “La llegada de Nairo Quintana al Arkéa nos hizo mejores”

El Team Arkéa Samsic fue uno de los más beneficiados tras la actualización de los equipos WorldTour. La salida del Qhubeka llevó a los de Nairo Quintana al selecto grupo de escuadras mundiales.

Este privilegio le permitirá a los franceses poder disputar las tres grandes vueltas en el próximo año por primera vez en su historia. También será el regreso del colombiano a otras carrera de primer nivel y no tendrá que conformarse solamente con el Tour de Francia.

Las novedad en el ranking han generado decenas de reacciones por parte de los corredores del pelotón y en los últimos días, el que se pronunció fue Warren Barguil, perteneciente al Arkéa.

“Yo creo que he hecho una aportación al edificio para que Arkéa-Samsic crezca, creí en el proyecto hasta el final y sobre todo no me rendí. Mi título de campeón de Francia en 2019 le ha hecho mucho bien al equipo porque en ese momento atravesábamos una etapa muy complicada, luego estaban las llegadas de Nairo (Quintana) y Nacer (Bouhanni) que hicieron que el equipo fuera aún más maduro y que estemos entre los mejores ProTeams”, aseguró el pedalista francés.

Esto demuestra el buen ambiente que está viviendo Quintana Rojas dentro del Arkéa, muy diferente a lo vivido en el Movistar. Roces y diferencias con los directivos lo llevaron a dar un paso al costado en 2018.