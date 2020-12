Warren Barguil tiene un deseo especial para el Tour de Francia 2021: ¿Qué pensará Nairo Quintana?

Warren Barguil contó que sueña con vestirse con el maillot amarillo del Tour de Francia en los primeros días de la competencia, ya que la carrera pasa por la región en la que nació.

“Llevar el maillot amarillo en Bretaña la noche de la etapa de Mûr-de-Bretagne sería un sueño. Si es antes o después de este día, no diré que no”, aseguró Warren Barguil en entrevista con ActuMorbihan.

Warren Barguil, quien se espera comparta el liderato del Arkea con Nairo Quintana en el Tour de Francia 2021, contó que en 2021 le gustaría disputar algunas clásicas.

“Me pasa por la cabeza la Paris-Roubaix. Las clásicas me atraen y me gustan, y tampoco he olvidado mi deseo de participar en Milán-San-Remo. Pero lo que más quiero en 2021 es poder levantar los brazos”, dijo.

Warren Barguil, de 29 años, ocupó el puesto 14 del Tour de Francia 2020 a 31:04 del campeón, el esloveno Tadej Pogacar.

