Ciclista denunció que no la contrataron por sesión de fotos en revista para adultos

La belga Tara Gins, quien no corre desde 2018, quería tener un rol diferente dentro de un equipo de ciclismo y ya todo estaba listo. Sin embargo, le comunicaron que no la podían contratar por una sesión de fotos que hizo para Playboy y las sensuales imágenes que publica en sus redes sociales.

“Tenía un acuerdo verbal para empezar con una escuadra como directora para 2021. Masculina, en la que estaría con los deportistas jóvenes y los élite. Era algo que me hacía mucha ilusión, porque se trata de la dirección en la que quiero ir. Pero aparentemente, había un problema con unas fotos mías. Ahora no me importa que el trabajo se haya cancelado. Probablemente sea lo mejor. No deseo trabajar con gente que no ve mis capacidades y se limita a caminar con el rebaño. Eran fotos que no hacen daño a nadie. Y al parecer, son demasiado inapropiadas para trabajar con corredores”, escribió Tara Gins en una publicación en redes sociales.

Tara Gins, de 30 años, además recordó que siempre ha tenido problemas en los equipos en los que militó porque muchos hombres trataron de sobrepasarse con ella.

Publicidad

“Me ha tocado vivir muchas cosas negativas con los responsables de los equipos o con los masajistas. Me han agredido literalmente. Una vez un mecánico se metió en la ducha conmigo después de un entrenamiento. Otra vez me besó alguien y debí apartar a esa persona de mí. Ahora lo que pretendo es conseguir oportunidades tras probar mi valía”, finalizó.

Vea acá las noticias del mundo del fútbol: selección Colombia, liga nacional, campeonatos internacionales y mucho más.