Colombia: hogar de los patinadores que conquistaron el Mundial de Patinaje de Ibagué 2021

Durante este 2021, Colombia albergó por cuarta vez en su historia el Mundial de Patinaje. El evento deportivo se llevó a cabo en el Patinódromo Municipal de la ciudad de Ibagué y, en total, 343 patinadores, de 38 países, participaron en esta competencia.

Tras ocho días de carreras, nuestro país obtuvo 59 medallas: 33 oros, 21 platas y 5 bronces. Estos resultados permitieron que Colombia ganara su decimoctavo Mundial de Patinaje y que se revalidara el dominio de nuestra nación en esta disciplina deportiva.

Ahora, más mes después de la conclusión de esta competencia, ‘Caracol Sports’ habló con Iván Vargas, seleccionador nacional desde hace más de una década, sobre el Mundial de Patinaje de Ibagué y de otros aspectos relacionados a su amplia trayectoria como uno de los formadores de los mejores patinadores del mundo.

¿Qué balance hace del Mundial de Patinaje de Ibagué 2021 ?

“Hicimos uno de los mejores Mundiales de Patinaje de la historia. Ganamos 33 medallas de oro y llegué a mi título mundial número 13 como entrenador. Estas son unas cifras muy buenas y pienso que me llenan de emotividad”.

¿Cómo incursionó en el patinaje de velocidad ?

“De pequeño me regalaron unos patines en mi primera comunión y ahí comencé a patinar. La primera competencia en la que participé fue en los Juegos Metropolitanos de la ciudad de Medellín (…) Como patinador profesional, tuve una carrera deportiva que duró 18 años. Al comienzo no me destaqué mucho, pero terminé siendo campeón nacional de todas las categorías en las que estuve. Además, participé en tres mundiales de patinaje: Italia 92’, Francia 94’ y Australia 95’. Ya llevo casi 40 años en este deporte".

Iván Vargas hizo parte de la Selección Colombia de Patinaje y representó al país en los mundiales de Italia 92', Francia 94' y Australia 95'. Archivo Particular Iván Vargas

¿Cuándo se dio la transición para comenzar a ser entrenador de patinaje?

“Hacia el final de mi trayectoria deportiva, se fundó un club de patinaje en el municipio de Envigado llamado PAEN. Los fundadores me invitaron a mí y a otra patinadora para que fuéramos allá y compartiéramos nuestra experiencia con los niños y niñas. Estuve dos años ahí enseñando sin recibir remuneración económica, pero lo hice con todo el cariño. Luego, en 2007, me convertí en entrenador de la Selección Colombia de patinaje”.

Más allá de la preparación física, ¿qué tan importante es la formación humana de un deportista?

“Para mí lo más importante es la formación íntegra de los deportistas. He sido muy insistente en que sean buenas personas y se los trato de transmitir con el ejemplo (…) Al final, independientemente si se gane o no, ha validado la pena estar en este deporte casi toda mi vida”.

En 2007, Iván Vargas se convirtió en seleccionador nacional. Archivo Particular Iván Vargas.

¿Cuáles son los objetivos para el 2022?

“En 2022 tenemos muchas competencias nacionales. También, esperamos tener la oportunidad de acompañar a Laura Gómez en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. Y finalmente, vamos a estar en los primeros Juegos Sudamericanos Junior y en el Mundial de Patinaje, el cual se va a realizar en la ciudad de Rosario, en Argentina”.