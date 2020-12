¿Colombia se va a quedar fuera de las pesas en los Juegos Olímpicos?

Colombia completó cinco casos de dopaje (Yeison López y Mauricio Caicedo son los otros dos) y según la Federación Internacional de Pesas, cuando un país presenta tres o más en un año calendario queda sancionado.

“El proceso no ha terminado, la IWF solo publica cuando ya se ha fallado en última instancia y estamos lejos de ella. En la primera instancia no nos fue bien, pero el proceso no ha terminado, estamos expectantes de que el proceso siga y al final miraremos qué sucede”, dijo William Peña, presidente de la Federación Colombiana de Pesas, a El Espectador.

Sin embargo, William Peña dejó claro que “si los declaran culpables nos metemos en un lío porque quedamos fuera de los Juegos Olímpicos, pero nos tendrán que iniciar un proceso a la Federación. Tenemos que demostrar que no tenemos nada que ver con los casos de dopaje, que son netamente personales”.

Los deportistas implicados piden ayuda para reunir dinero para su defensa e intentar demostrar su inocencia.

Publicidad

Vea acá las noticias del mundo del fútbol: selección Colombia, liga nacional, campeonatos internacionales y mucho más.