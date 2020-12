Colombiana de 11 años ganó medalla de plata en el Mundial de Muay Thai

Dulce María Giraldo logró el subtítulo del Mundial de Muay Thai en Turquía tras un largo camino de esfuerzo y luchas por llegar a lo más alto.

Sin embargo, el inicio no fue fácil para la pequeña, ya que “en mi primera pelea me ahogué, yo no respiraba porque estaba muy nerviosa y el profe me tranquilizó, lloré mucho. Luego entré y muy bien”.

La medallista de plata en Turquía llegó al deporte por gusto propio y ella misma le pidió a su entrenador, David González, que le ayudara a llegar al Mundial. “Le vi tanta decisión y tanta convicción que le creí”.

Dulce María Giraldo ya tiene claros sus sueños para el futuro: “ser campeona mundial e ir a la UFC”, pero hay uno muy especial que es “comprarle una casa a mi papá y a mi mamá. Regalarle a mi mamá un Mini Cooper”.

