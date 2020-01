Con dos colombianos entre los contendientes, inicia el Rally Dakar, la carrera más extrema del mundo

Esta competencia cuenta con más de 7.500 kilómetros de recorrido, lo que la convierte en un verdadero reto para sus corredores.

El Rally Dakar debutará el próximo domingo 5 de enero del 2020 en el desierto de Arabia Saudita. Esta aventura de adrenalina y velocidad contará con la participación de dos colombianos.

Precisamente, Nicolás Robledo, uno de los corredores nacionales de esta competencia, habló sobre el desafío más grande del mundo motor.

“Son 5.000 kilómetros cronometrados más 2.500 de enlace, está también toda la parte cultural, el entorno que hace parte de las limitaciones que tenemos”, dijo.

Robledo cuenta con una amplia experiencia corriendo este tipo de competencias, pero cada etapa es una nueva aventura.

“Este es mi cuarto Dakar. En 2016 me retiré por una falla mecánica, 2017 no pude ir por lesión, en 2018 terminamos con tres costillas fracturadas y en 2019 terminamos de 14 en la general”, informó.

La misión para Nicolás está temporada es dejar huella y concluir la competencia en los puestos de privilegio en su categoría, por lo anterior ha estudiado arduamente el recorrido de la carrera y el de los rivales.

“Ya los conozco a los sudamericanos, ahí estuvimos mirando cómo va a ser ese Dakar. Vamos a tratar de apoyarnos”, concluyó.

La prueba contará con 12 etapas, 542 tripulaciones en competencia, 7.500 kilómetros en total. El recorrido iniciará en la ciudad de Yeda y finalizará el 17 de enero en Qiddiya.



The technical checkings have already started for the bikes and quads #Dakar2020 pic.twitter.com/wXUEisKMtK

— DAKAR RALLY (@dakar) January 2, 2020