Conor McGregor: "Forzar a la gente a vacunarse es un crimen de guerra"

Este lunes, Conor McGregor volvió a estar envuelto en medio de la polémica por unas frases defendiendo a quienes no desean vacunarse contra el COVID-19 y criticando a quienes la imponen.

La estrella de la UFC se encuentra recuperándose de la terrible fractura en su pierna derecha, que sufrió en su última pelea, contra Dustin Poirier. Sin embargo, sacó tiempo para generar controversia, uno de sus pasatiempos favoritos.

"Obligar a alguien a inyectarse algo en su cuerpo que no desea es terriblemente incorrecto. No estoy en contra de las vacunas, estoy en contra de no tener elección. Dios bendiga a los que piensan de otra manera", afirmó 'The Notorious'.

El excampeón de peso ligero de la UFC ya se había pronunciado hace dos semanas acerca de las vacunas, afirmando que: "las vacunas no han funcionado para detener esto. Más vacunados que nunca. Más casos que nunca. Reevaluad por completo. Dejen de aceptar limosnas".

"La gente debe tener derecho a elegir. Está en camino un intento de obligar a la gente a vacunarse por parte de la Unión Europea. No puedo estar de acuerdo con eso, pero sé que nuestros perritos falderos en el poder harán lo que les digan", añadió el luchador, de 33 años.

Pero su crítica fue más allá de la vacunación y alcanzó niveles diplomáticos, pues demandó la salida de Irlanda de la Unión Europea. "Forzar a la gente a vacunarse es un crimen de guerra", concluyó.