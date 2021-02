Conor McGregor reveló que cometió un error que le costó caro frente a Dustin Poirier

Conor McGregor fue noqueado por Dustin Poirier en dos asaltos del UFC 257 . El legendario peleador reveló que cometió un error que le costó caro contra el estadounidense.

“Quizá fui demasiado disciplinado y me enfoqué en adoptar una postura principalmente para boxeo. Es lo que pasa por escoger esta pelea y este oponente como una antesala para mi combate de boxeo contra Pac-Man (Manny Pacquiao). Me merecía que me patearan las piernas al entrar con este pensamiento”, escribió Conor McGregor en sus redes sociales.

“Este no es un deporte en el que se pueda jugar. Aparte de esto, mis golpes fueron precisos y tenía el control total. Aunque los ataques a mis piernas se fueron acumulando en el transcurso de la pelea. Me lanzó 18 en total, con el último doblándome la pierna completamente, eso fue todo”, contó Conor McGregor.

El irlandés finalizó revelando que, tras la pelea frente a Dustin Poirier, tuvo hinchazón y un fuerte dolor en la pierna derecha, ya que “el nervio peroneo quedó lesionado. Es la primera vez que lo experimento”.

