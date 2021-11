Cristian Rodríguez: "En la Copa Davis todo puede pasar"

Cristian Rodríguez fue elegido como la quinta carta del equipo que dirige Alejandro Falla para afrontar las Copa Davis Finals en Turín (Italia). El tenista bogotano viene de conseguir grandes resultados en los Challengers.

Es la tercera convocatoria para el el jugador de 31 años, que hizo parte del equipo que derrotó a los argentinos para ganarse un cupo en estas instancias. Tiene un récord de una victoria y una derrota en este certamen.

Desde hace 16 años vive en Italia, una condición que le puede ser muy útil a Falla, pues conoce a los rivales que Colombia enfrentará este sábado 27 de noviembre. Un día más tarde el 'Team Colombia' se medirá contra los dirigidos por Mardy Fish.

Rodríguez atendió a 'Caracol Sports' para hablar de la actualidad del equipo colombiano.

Este año ha conseguido 3 títulos y una final en Ecuador, ¿a qué se debe el éxito en este país?

"No sé que tiene Ecuador, pero me gusta mucho jugar ahí. El estar con Diego (Hidalgo) es un plus, porque tenemos público, la gente se pone de nuestro lado. Ese apoyo es muy importante para mí porque juego mejor, me ‘prendo’".

¿Cómo fue el proceso de selección del quinto jugador que iría a Turín?

"Alejo (Falla) nos comentó a mí, a Alejandro Gómez, Nicolás Barrientos y Alejandro González que iba a esperar 3 semanas de torneos Challenger que teníamos, para ver nuestros resultados y tomar una decisión.

Afortunadamente jugué con Daniel (Galán) en Lima, o no afortunadamente, porque nunca es lindo jugar contra un compatriota, menos en una instancia de primera ronda. Pero ese partido que gané creo que dictó mucho. Y los buenos resultados en dobles también sirvieron para que ‘Alejo’ me tuviera en cuenta".

¿Cuáles son los mayores aportes que le puede hacer al equipo colombiano?

"No es mi debut, es mi tercera convocatoria, entonces creo que eso es muy importante. Me acuerdo que el día que debuté en Barbados sentí muchos nervios.

Es un plus jugar en Italia, el país que me vio crecer, llevó radicado aquí desde hace 16 años. He tenido la posibilidad de entrenar con los chicos italianos, los conozco muy bien.

La decisión la toma ‘Alejo’, creo que los tres estamos muy preparados para los partidos de ‘singles’ contra Italia y Estados Unidos".

¿Cómo analiza la serie contra los italianos y estadounidenses?

"Tenemos muchas chances, a pesar de que no somos los favoritos. En la Copa Davis todo puede pasar. Ellos son los que tienen la responsabilidad de ganar, así que nosotros cinco estamos tranquilos, entrenando muy fuerte".

¿Cómo recibieron la baja de Matteo Berrettini, y qué opinión le merece el equipo estadounidense?

"La baja de Berrettini es sensible, porque ahora enfrentamos a un top 10 (Jannick Sinner) y no a dos, eso siempre ayuda, aunque los italianos han tenido un muy buen año.

A pesar de que los estadounidenses perdieron a Taylor Fritz, llegó Frances Tiafoe a reemplazarlo, que es un gran jugador. Él, Opelka e Isner son grandes sacadores".

¿Qué consejos han recibido de Alejandro Falla y cuál es su concepción del torneo?

"Creo que el hecho de que la cancha sea lenta va a jugar a nuestro favor, ‘Alejo’ nos ha recomendado variar bastante los golpes y aprovechar las condiciones en las que va a estar la pelota.

Además contamos con la experiencia de Cabal y Farah, que hoy en día son los 8 del mundo en dobles.

Este es un torneo diferente. Uno no juega solo, sino para un equipo y para un país. Uno tiene al capitán en la cancha, el público es diferente, esperamos hacer un buen papel".