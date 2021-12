Cuándo podría debutar Jaime Echenique con los Washington Wizards, en la NBA

Finalmente, Jaime Echenique hará parte del primer equipo de los Washington Wizards, luego de haber integrado el plantel en la liga de Verano y en la pretemporada pero ser 'cortado' antes de iniciar la NBA. Durante poco más de tres meses estuvo probando suerte en la G-League con los Go Go Capital City y allí, se consolidó como titular y figura.

Este jueves, ante el aumento de casos positivos de COVID-19 en el equipo dirigido por Wes Unseld Jr., las directivas de los Wizards decidieron apostar por el colombiano y ofrecerle un contrato por 10 días, ¿pero cuándo podrá debutar?

El siguiente juego de los Wizards será este mismo jueves frente a los Cleveland Cavaliers, a partir de las 7 de la noche. Se espera que el barranquillero haga parte de los emergentes, con la esperanza de que pueda estar en cancha por algunos minutos.

Ya el siguiente juego de la franquicia de Washington será el sábado 1 de enero, frente a los Chicago Bulls. El 3 de enero, se medirán ante los Hornets. El 5 de enero, el rival será los Rockers, mientras que el 7 de enero visitarán nuevamente a los Bulls. El último juego dentro del corto contrato de Echenique será contra los Orlando Magic, en condición de visitantes, el 9 de enero.

