Daniil Medvedev: "Cuando iba perdiendo, me pregunté qué haría Novak Djokovic en ese momento"

Daniil Medvedev protagonizó, este miércoles, uno de los mejores partidos en el Abierto de Australia frente al canadiense Félix Auger-Aliassime. El ruso, actual número dos del mundo, consiguió el paso a las semifinales luego de cinco sets emocionantes; 6-7(4), 3-6, 7-6(2), 7-5 y 6-4.

Tras más de cuatro horas de partido, Medvedev pudo ratificar su papel de favorito para pasar a la siguiente ronda. Sin embargo, no todo fue felicidad para el moscovita, pues en la entrevista que se realiza posterior al juego, fue abucheado por el público del Rod Laver Arena.

Publicidad

La razón fue porque al ser cuestionado por Jim Courier en qué se le había pasado por la cabeza en los momentos de adversidad, el número dos del mundo respondió: “Me pregunté qué haría Novak Djokovic en esta ocasión cuando iba perdiendo”.

Inmediatamente, desde las gradas salieron gritos, pues cabe recordar que el serbio tuvo problemas para entrar a Australia, antes de ser deportado por el Gobierno de este país, razón por la cual gran parte de la población de la nación oceánica, está en contra de 'Nole'.

Publicidad

Igualmente, Daniil Medvedev reveló un detalle que demostraría la dureza del partido de cuartos de final: “No tengo ni idea de cómo lo he hecho. No me quedan más prendas de ropa en el raquetero, de tanto sudar”.

Ahora, el ruso enfrentará a Stefanos Tisisipas para conseguir el tiquete a la final del primer Grand Slam del año.

Sich in den schwierigsten Momenten eines Matches darauf zu berufen, was der wohl beste aktuelle Tennisspieler der Welt tun würde, ist sicher nicht das Schlechteste. @Eurosport_DE #medvedev #djokovic #AustralianOpen2022 #AO2022 pic.twitter.com/0YVH5nCfdI — Noah Platschko (@platschinho) January 26, 2022