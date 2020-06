¿Del ciclismo a la televisión? Rigoberto Urán revela qué planes tiene para su retiro

Rigoberto Urán analiza lo que hará en su futuro cuando se retire del ciclismo. Su contrato con el Ef Pro Cycling termina en diciembre de este año.

En una entrevista en el programa ‘La Red’, del canal Caracol, aprovechó para bromear con hacer su debut en televisión al lado de los presentadores Carlos Vargas, Carlos Giraldo, Mary Méndez y Frank Solano.

“Tengo muchas cosas por hacer, miren a ver si ahí en La Red me dan trabajo, me encanta el chisme, me encanta hablar de los demás”, manifestó el ciclista.

Urán, quien ya retomó sus entrenamientos en carretera, reveló en qué otras actividades podría incursionar después de retirarse oficialmente de las competencias.

“He tenido varias propuestas para trabajar en la televisión, en algunos programas, también de algunos equipos para ser asesor en Europa, tengo mi empresa aquí en Colombia, mi marca está creciendo bastante. Ahora estamos patrocinando la selección de Costa Rica y soy conferencista”, señaló.

Muchos de sus seguidores se hacen ilusiones con ver al deportista presentando o participando en algún programa televisivo.

