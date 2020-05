Deportista se concentró tanto en un videojuego que dejó a su novia fuera de la casa 25 minutos

Le sucedió a Charles Leclerc, piloto de la escudería Ferrari de Fórmula 1, y su reacción al darse cuenta del error que cometió es imperdible.

El nacido en el principado de Mónaco estaba en un simulador jugando con sus seguidores y de repente pegó un grito y dijo: “mi novia está en 'Twitch' diciéndome que si le puedo abrir el apartamento. Esperen un segundo”.

@Charles_Leclerc : "So my girlfriend had to subscribe to my twitch channel to tell me to open the door."/

(Charlotte forgot her keys at home)https://t.co/Hja90wZ0Rn#F1 #Charles16 pic.twitter.com/dyXYZGNfd1

— Charles Leclerc Fan Page (@LeclercNews) May 16, 2020