Deportista y dibujante se dedica a convertir a los atletas en personajes de anime

Carlos Jaime Rocha es un dibujante que lleva la pasión del deporte en la sangre y al no clasificar como competidor para los Juegos Olímpicos , cuenta la historia de los atletas a través de colores. Su personaje estrella es María Carolina Rodríguez, una joven de 18 años cuya meta es llevar la bandera de Colombia a las olimpiadas paralímpicas.

“Uno como que se pone a pensar ¡guau qué emoción! y qué orgullo poder decir que alguien tuvo el tiempo de plasmar mi historia”, dijo la nadadora paralímpica de la selección de Bogotá.

Una historia que comenzó hace 5 años, cuando por un cáncer en los huesos perdió una de sus piernas; sus esperanzas desaparecían, sin embargo, hoy, María Carolina Rodríguez está libre de la enfermedad y le sonríe a la vida.

"Eso me hace pensar en esa niña de 13 años, que sí estaba pasando por un momento difícil, pero ¿que tenía en la cabeza? ¿qué era lo que realmente le decía no puedes? ¿ella misma? porque los límites están aquí, en la cabeza, la verdad esto no es una limitación para mí", sostuvo.

Carlos Jaime asegura que una de las cosas que más admira de Carolina es la pasión que transmite.

"Esa inocencia, ese carisma, esa parte guerrera. También nos deja una enseñanza a nosotros los que a veces ponemos condiciones y obstáculos en el camino donde realmente no los hay", expresó.

El testimonio de María Carolina Rodríguez también llegó a Disney, sin corona ni traje, lleva el título de princesa, un reconocimiento que se le otorgó por inspirar a otros niños.

"Pues la verdad yo siempre me he sentido una princesa, no es por halagar ni nada de eso, pero siento que una princesa es simplemente una chica que tiene características únicas. Que su manera de ser marca la diferencia, por ejemplo yo marcando la diferencia mostrando que los límites no existen", concluyó.