Dolorosa victoria: increíble la caída que sufrió un atleta tras ganar una carrera

El atleta José María Mulé Elobé vivió un increíble momento durante el Campeonato de Atletismo de Madrid (España). Ganó su serie de semifinal de los 60 metros, pero tras cruzar la meta tuvo una aparatosa caída.

José María Mulé se impuso en los 60 metros del campeonato de atletismo de Madrid; sin embargo, quiso ir más allá y conocer las entrañas del escenario. Afortunadamente, el corredor no sufrió lesiones por el percance.



El deportista trató de frenar, pero se resbaló y voló directo a un hueco que había en una colchoneta protectora. José María Mulé Elobé cayó cerca de dos metros y se dio un fuerte golpe. Afortunadamente, no sufrió lesiones y se levantó con una sonrisa.

"No me dio tiempo a frenar. Intenté pegar un salto, pero se me hundió el pie”, contó el deportista en el programa 'Jugones'.

