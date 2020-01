Dominic Thiem dio la sorpresa en el Abierto de Australia al eliminar a Rafael Nadal

El austriaco derrotó al español por 7-6, 7-6, 4-6 y 7-6 y clasificó a la semifinal del primer Grand Slam de la temporada. Se medirá al alemán Alexander Zverev.

THIEM's Time To!

After 4 hours and 10 minutes, @ThiemDomi knocks out world No.1 Rafael Nadal, 7-6(3) 7-6(4) 4-6 7-6(6) to advance to the #AusOpen semifinals for the first time.#AO2020 pic.twitter.com/lWuZXBzNmt

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020