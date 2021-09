Dos joyas de 18 años eliminaron a Naomi Osaka y Stefanos Tsitsipas del US Open

La tenista japonesa Naomi Osaka, vigente campeona del Abierto de Estados Unidos, y el griego Stefanos Tsitsipas, tercer sembrado masculino, fueron despedidos del Grand Slam de Nueva York por dos jóvenes fenómenos: la canadiense Leylah Fernandez y el español Carlos Alcaraz.

El órdago de estas dos perlas de 18 años sacudió los cimientos del último Grand Slam de la temporada al punto de que Naomi Osaka anunció tras su volcánica derrota que se tomará "un descanso" del tenis.

La número tres mundial protagonizó una desquiciada actuación en su torneo fetiche en la que arrojó su raqueta varias veces de pura frustración.

Leylah Fernandez le remontó un set a la estrella japonesa para imponerse por 5-7, 7-6 (7/2) y 6-4 en dos horas y tres minutos de juego.

"Sinceramente, no sé cuándo voy a jugar mi próximo partido de tenis", dijo entre lágrimas Naomi Osaka. "Creo que voy a tomarme un descanso del juego durante un tiempo".

Publicidad

Esta inesperada eliminación cierra una compleja temporada para Naomi Osaka, que arrancó conquistando el Abierto de Australia, su cuarto trofeo de Grand Slam.

La campaña, sin embargo, estuvo marcada por sus sonadas renuncias en Roland Garros y Wimbledon tras dar a conocer que había sufrido problemas de depresión y ansiedad en su carrera.

"Siento que últimamente, cuando gano, no me siento feliz. Me siento más bien aliviada", explicó. "Y luego, cuando pierdo, me siento muy triste".

"Básicamente siento que estoy en este punto en el que estoy tratando de averiguar lo que quiero hacer", concluyó Naomi Osaka, de 23 años.

Por su parte Leylah Fernandez únicamente cuenta con un título de la WTA en su palmarés, el de Monterrey en 2021, y esta es su primera irrupción en unos octavos de un Grand Slam, pero la joven exhibió una enorme confianza tanto con la raqueta como con el micrófono en Flushing Meadows, donde la mayoría de aficionados se pusieron de su parte.

"Desde el principio, justo antes del partido, sabía que era capaz de ganar", aseguró la canadiense, que estuvo siguiendo el triunfo anterior de Carlos Alcaraz ante Stefanos Tsitsipas.

Publicidad

"Honestamente, el partido de Alcaraz me motivó" aseguró. "Vi la forma en que ganó y me dije: 'voy a hacer eso ahora".

Carlos Alcaraz, récord de precocidad

En la primera gran sorpresa del torneo, el pujante Carlos Alcaraz se convirtió en el tenista más joven en llegar a la cuarta ronda del Abierto desde Michael Chang en 1989 y también de cualquier Grand Slam desde Andrei Medvedev en 1992.

Carlos Alcaraz, al que han colgado la etiqueta de 'Nuevo Nadal', consiguió este éxito a lo grande, tumbando a Stefanos Tsitsipas, número tres del ranking mundial, en una memorable batalla de cinco sets que se definió en un dramático último 'tiebreak'.

Alentado también por el público de Nueva York, Alcaraz irrumpió en la élite tenística con un triunfo por 6-3, 4-6, 7-6 (7/2), 0-6 y 7-6 (7/5) en cuatro horas y seis minutos de juego.

"No tengo palabras para explicar cómo me siento ahora mismo", reconoció. "No sé lo que ha pasado en la pista. No puedo creer que haya ganado a Stefanos Tsitsipas en un partido épico".

Publicidad

Número 55 del ranking de la ATP, el español ya venía avisando de la pujanza de su tenis este año alcanzando la tercera ronda de Roland Garros y ahora enfrentará en octavos de Nueva York al alemán Peter Gojowczyk, número 141 mundial.

"Puede ser un aspirante a ganar Grand Slams, tiene el juego para ello", le reconoció Stefanos Tsitsipas, que sigue sin quebrar la barrera de la tercera ronda en el Abierto de Estados Unidos.

Por otro lado, el ruso Daniil Medvedev, segundo sembrado, no concedió ninguna oportunidad al español Pablo Andújar para ganarle por 6-0, 6-4 y 6-3.

En su turno, el argentino Diego Schwartzman, undécimo sembrado, se impuso al eslovaco Alex Molcan, número 138 del ranking de la ATP, por 6-4, 6-3 y 6-3.

En los octavos, Schwartzman enfrentará al neerlandés Botic van de Zandschulp, que evitó una eliminatoria totalmente argentina al vencer a Facundo Bagnis.

Publicidad

En un duelo de ex números uno del tenis femenino, la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza doblegó a la bielorrusa Victoria Azarenka por 6-4, 3-6 y 6-2.

Muguruza, ganadora dos Grand Slam, ambiciona seguir avanzando en el único torneo grande en el que no ha alcanzado la final mientras Azarenka, tres veces subcampeona en Nueva York, dijo adiós el mismo día que Osaka, su verdugo en la final de 2020.

La jornada concluyó con el triunfo de la bielorrusa Aryna Sabalenka, segunda sembrada, frente a la estadounidense Danielle Collins por 6-3 y 6-3 y del estadounidense Frances Tiafoe frente al ruso Andrey Rublev, quinto cabeza de serie, por 4-6, 6-3, 7-6 (8/6), 4-6 y 6-1 en un juego que terminó pasadas las dos de la madrugada de Nueva York.