Dos jugadores de la NFL son acusados de robo a mano armada en plena fiesta

Supuestamente se llevaron miles de dólares en efectivo, relojes caros y otros objetos de valor antes de abandonar una casa en donde departían.

Los jugadores de football americano (NFL) DeAndre Baker y Quinton Dunbar se entregaron este sábado a la policía de Florida (EE. UU.) para enfrentar cargos de robo a mano armada. Baker, de los Gigantes de Nueva York, y Dunbar, de los Seattle Seahawks, enfrentan cuatro cargos.

"Los informes son correctos de que DeAndre se entregó esta mañana", dijo el abogado de Baker, Bradford Cohen.

"Creo en el sistema, y que si todo funciona, el asunto se resolverá adecuadamente", añadió Cohen.

Según CBS Miami, un testigo dijo a la policía que "los asistentes jugaban a las cartas, los videojuegos y los juegos de azar" cuando estalló una discusión sobre Baker. Este dio la vuelta a la mesa donde estaban jugando a las cartas y sacó una pistola, aseguró el testigo.

Confirming that Deandre Baker and Quinton Dunbar have both turned themselves in (at the Broward County jail). No additional information will be provided at this time. pic.twitter.com/AThkkkKRTx

— Miramar Police (@MiramarPD) May 16, 2020