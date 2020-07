Dos semanas de incapacidad y una rodilla en observación, el parte médico de Nairo Quintana

Nairo Quintana realizaba su entrenamiento en las carreteras de Boyacá, entre Motavita y Arcabuco, cuando un vehículo realizó una maniobra de sobrepaso y ocurrió el accidente.

"Nos adelantó otro carro y se vino frente a mí. Me vino de atrás y no tuve cómo verlo ni nada, iba por la línea blanca y me atropelló, me atropelló", contó el escarabajo boyacense.

Después del incidente, Nairo fue sometido a exámenes médicos y tendrá dos semanas con incapacidad.

"Ha salido el reporte médico: tendré dos semanas de reposo y esperando la evolución de la rodilla", dijo.

El conductor involucrado en el accidente, le envió un mensaje al boyacense.

Además ofreció disculpas y su carro fue inmovilizado porque estaba violando la medida sanitaria tomada por las autoridades para frenar el coronavirus.

"Que me disculpe, que no fue mi intención hacerle daño, y pues soy un conductor, un ser humano que comete errores también, que me disculpe. No tenía intención de hacerle eso", manifestó el implicado.

Nairo les envió un mensaje a todos los actores viales para que preserven la vida de los ciclistas, pero aseguró que de esta saldrá fortalecido.

"Más adelante les comentaré. Muchas gracias a todos por sus mensajes de apoyo, pero quería decirles que estoy bien y que de esta saldremos mejor", añadió Nairo.

En 15 días, Nairo Quintana realizará su viaje a Europa para seguir con sus planes de preparación al Tour de Francia que transmitirá el Canal Caracol.