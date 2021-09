Dura confesión de David Schumacher: “Llevar mi apellido es una bendición y una maldición”

El apellido Schumacher dejó una huella imborrable en el automovilismo, gracias al nombre de Michael. El alemán fue siete veces campeón de la Fórmula Uno y marcó una época en el deporte automotor. Igualmente, su hermano Ralph fue piloto y se destacó en sobre las pistas de todo el mundo.

Pues los herederos de estos dos reconocidos deportistas también tomaron el camino del volante y están incursionando en el automovilismo. Mick, hijo de Michael, es actual corredor de Haas, en la F1. Mientras que; David, hijo de Ralph, se encuentra en la Fórmula Tres.

A propósito, David Schumacher habló para el sitio especializado 'Speedweek' y habló de lo que significa llevar su apellido: "No sé cómo sería si mi nombre no fuera Schumacher. Crecí así y me acostumbré. ¿Maldición o bendición? Creo que ambos".

En cuanto a la vida de famoso, el corredor de tan solo 19 años reveló que: "No es nada molesto. Desde que estoy en Fórmula 3, casi nadie me reconoce y puedo vivir mi vida como quiero. Tengo paz y tranquilidad, puedo ir a comer normalmente".

Adicionalmente, habló de la relación que sostiene con su primo Mick: "Con la familia uno se enfrenta mucho más fuerte. Tuvimos una temporada juntos en el karting, fue el año de mi debut en la categoría junior. Fui más rápido que él en una carrera bajo la lluvia. Lo pasé en la última vuelta, y en la siguiente curva me chocó por la espalda, tenía muchas ganas de ganarme".

"Tengo que demostrar que valgo. La Fórmula 3 no ha ido mal desde Austria. Pero al final depende de mí, pero también de la Fórmula 1 y de los equipos", añadió el corredor alemán, quien actualmente es undécimo en su categoría, lejos de los puestos de privilegio.