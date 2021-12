Dusan Lajovic, tenista serbio: "Novak Djokovic dijo que intentará llegar al Abierto de Australia"

Novak Djokovic podría jugar el Abierto de Australia, dijo un compañero de equipo serbio este jueves, a pesar de la decisión de última hora del número uno del mundo de retirarse de la Copa ATP en Sídney.

El 20 veces campeón de Grand Slam se retiró del evento por equipos de esta semana días antes de su inicio, aumentando las dudas sobre si defenderá su título del Abierto de Australia.

Djokovic se ha negado a confirmar si se ha vacunado contra el COVID-19, ya que todos los participantes en el primer Grand Slam del año deben estar vacunados o tener una exención médica.

Dusan Lajovic, que dirigirá la campaña de Serbia en la Copa ATP en ausencia de Djokovic, dijo que su compañero quería estar en Sídney.

"Desgraciadamente no pudo venir, pero creo que esperaba, al igual que nosotros, que de alguna manera estuviera aquí. Desgraciadamente no lo está, y tenemos que afrontarlo No sé la razón oficial. Tal vez la ATP lo sepa. Sólo dijo que no vendrá a la Copa ATP y que intentará llegar al Abierto de Australia", afirmó.

Publicidad

Presionado sobre si Djokovic estará en Melbourne Park, Lajovic dijo: "No especificó si va a venir o no, sino que está esperando una decisión".

No está claro cuál es esa decisión, pero si solicitara una exención médica sería evaluada por un panel independiente de expertos y sería confidencial.

Sin embargo, los funcionarios del gobierno del estado de Victoria, que alberga el Open de Australia, han sido inflexibles durante meses en que sólo los jugadores vacunados pueden jugar el torneo del 17 al 30 de enero.

"Son las reglas. Las exenciones médicas son sólo eso: no es una laguna legal para los tenistas privilegiados", dijo este mes el viceprimer ministro del estado, James Merlino.

- Es su elección

Publicidad

El número cuatro del mundo, Stefanos Tsitsipas, que abrirá el sábado la Copa ATP de Grecia contra el polaco Hubert Hurkacz, dijo que respetaba cualquier decisión que tomara Djokovic.

"Si él cree que no está preparado para jugar aquí por la razón que sea, es su decisión. Creo que la mayoría de los jugadores respetan su decisión. Tiene la libertad de elegir", dijo.

Cuando se le preguntó si consideraba que las reglas para jugar el Abierto de Australia eran demasiado duras, respondió: "Las reglas son reglas, y las reglas se establecen con un propósito y una razón determinada.

"Así que si algunos jugadores deciden no seguirlas, es su elección. Yo no diría que está bien o mal aquí".

Encabezada por Djokovic, Serbia ganó la Copa ATP inaugural en 2020, venciendo a la España de Rafael Nadal. Este último es otro de los que no se presentará en Sídney tras contraer COVID-19, a principios de mes.

Lajovic admitió que la tarea de Serbia será mucho más difícil sin Djokovic cuando abra su campaña contra Noruega el sábado.

Publicidad

"Ya sabes, nunca es lo mismo cuando tienes al número uno en tu equipo y luego no lo tienes. Es una gran diferencia", dijo.

En ausencia de Nadal, España está liderada por el número 19 del mundo, Roberto Bautista Agut.

También abrirá el torneo el sábado, contra Chile.

Rusia, defensora del título y liderada por Daniil Medvedev, jugará contra Francia el domingo.