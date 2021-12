El patinaje le entregó dos oros más a Colombia en los Juegos Panamericanos Junior 2021

Gabriela Rueda y Juan Jacobo Mantilla ganaron, este martes, dos oros, para llegar a los 28 para la delegación colombiana en los Juegos Panamericanos Junior 2021 de Cali. Los patinadores se impusieron en la prueba de 1.000 metros.

'La Gaviota', como se le apoda a la atleta, voló en el Patinódromo Mundial de la 'sucursal del cielo' para entregarle el segundo oro de esta disciplina a la delegación 'cafetera', pues recordemos que Valeria Rodríguez se montó, en primer turno, a lo más alto del podio en la prueba de 200m meta contra meta.

"Muy contenta de estar acá en lo Juegos Panamericanos Junior y es espectacular el público que nos acompaña hoy. Es una logro hermoso, gracias a Dios por permitirme estar en cada uno de estos eventos, representando a mi país de la mejor manera", le afirmó Rueda a Panam Sports.

La atleta, de 21 años, había demostrado su altísimo nivel en el Mundial de Patinaje que se llevó a cabo este año en Ibagué. Rueda consiguió el oro en los 10.000 metros por puntos y en la plata en los 15.000 metros eliminación. Aparte de esto, había conseguido el primer oro de la historia en los Juegos Olímpicos de la Juventud, pues recordemos que este deporte debutó en las justas de Buenos Aires del 2018.

"Vamos a seguir preparándonos para lo que viene, que son los Panamericanos de Santiago de Chile 2023. Creo que llevamos cuatro meses de preparación muy intensos, muy duros. Es muy bueno ver los logros reflejados. No esperé que la ecuatoriana me atacara faltando dos vueltas, me sorprendió mucho. Ella se adelantó y me alcanzó a asustar, pero pude responder muy bien", concluyó la bogotana.

El podio fue completado por la ecuatoriana María Loreto Arias y la chilena Catalina Lorca.

Después le llegó el turno a Juan Jacobo Mantilla, quien también había tenido una excelente actuación en la capital del departamento del Tolima. El santandereano no defraudó y también se colgó el metal dorado en los 1.000 metros.

"Quiero agradecerle a Dios, a mi familia y a los entrenadores, a todos los que hicieron parte de este proceso. Nos sentimos muy bien. El mexicano es especialista en los 1.000 metros y me sorprendió con su ataque, pero para eso entrenamos, para sortear cualquier adversidad", afirmó el patinador colombiano.

El atleta, de 18 años, superó al mexicano Santiago López y al venezolano José C. Rojas.