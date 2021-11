El regreso de LeBron James a los Lakers no fue suficiente para evitar la derrota frente a Celtics

LeBron James anotó 23 puntos en su regreso este viernes a Los Angeles Lakers tras ocho partidos lesionado, pero no pudo evitar la contundente derrota 130-108 ante los Boston Celtics de un inspirado Jayson Tatum.

El equipo angelino, que perdió cinco de los juegos sin su estrella, fue dominado en el TD Garden por unos dinámicos Celtics liderados por Tatum, que llegó a 37 puntos y 11 rebotes.

James se mostró recuperado de su esguince abdominal jugando 32 minutos y logrando 23 puntos (10/16 en tiros de campo), 6 rebotes, 2 asistencias y 2 robos.

"Me sentí 'ok'", dijo después el alero, que cumplirá 37 años en diciembre. "Obviamente, al estar fuera dos semanas y media, me sentí como un novato (...) Pero estaba emocionado".

El pívot Anthony Davis secundó a 'King James' con 31 puntos y 6 rebotes pero el resto de los Lakers, incluida su tercera figura, Rusell Westbrook (12 puntos), no fue capaz de contener la ofensiva de los Celtics.

Tatum, con graves problemas de ineficiencia en esta temporada, parece haber pisado el acelerador con dos partidos consecutivos por encima de los 30 puntos.

A su lado, Marcus Smart y Dennis Schröder anotaron 22 y 21 puntos para compensar la baja de Jaylen Brown, que sigue sin fecha de regreso por su problema de isquiotibiales.

Con este triunfo en el duelo entre las franquicias más ganadoras de la NBA, los Celtics se mantienen en la novena posición de la Conferencia Este (8-8), la misma plaza de los Lakers en el Oeste (8-9).