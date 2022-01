El tenista de talla mundial que se quejó de la dura crianza de su padre

Bernard Tomic fue uno de los tenistas protagonistas, junto a Novak Djokovic, en la previa del Abierto de Australia, luego de haber dado positivo en una prueba para COVID-19 que le hará perderse el primer Grand Slam del año. El australiano tuvo que parar el compromiso de la 'qualy' porque tuvo síntomas que finalmente fueron comprobados.

Ya alejado de la acción deportiva y aislado, el tenista concedió una entrevista para el medio Sydney Morning Herald, en la que tocó algunos temas importantes, entre ellos la dura crianza por parte de su padre, durante su proceso de volverse un deportista de alto rendimiento.

“Todavía le tengo miedo a mi papá. No me gustaría criar a mi hijo como me criaron a mí. Me ha hecho muchas cosas”, declaró de inicio Bernard Tomic.

Lejos de su máximo esplendor

Sin embargo, a pesar de la dura exigencia de su progenitor, Tomic no ha alcanzado el potencial que mostraba en sus inicios y hoy, está en la posición número 257 del ranking ATP, alejado de aquella casilla 17 que consiguió en el 2016.

“Quiero decir, el tipo es un loco, seguro. Pero él me hizo quien soy hoy. Fue disciplina al 100%. En cierto modo, yo no criaría a nadie así. Pero no sabía nada mejor”, agregó el tenista.

A pesar de las duras críticas que le hizo a su progenitor, Bernard Tomic, de 29 años, destacó algunas cosas de su padre “Es un buen hombre y tiene un buen corazón, dedicó mucho tiempo y esfuerzo a hacerme quien soy”.

Por lo pronto, Tomic deberá seguir recuperándose de la COVID-19 y poder mejorar su nivel actual.