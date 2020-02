El último mensaje de texto que envió Kobe Bryant antes de morir fue para pedir un favor

Así lo dio a conocer el gerente general de Los Ángeles Lakers, Rob Pelinka, quien contó que el fallecido exbasquetbolista le escribió desde el helicóptero.

“Kobe vivía para mejorar la vida de los demás, todo el tiempo, hasta su último mensaje de texto”, contó Pelinka durante el homenaje que se le rindió a Kobe Bryant el pasado 24 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles.

“Vi que Kobe preguntaba si conocía a un agente de béisbol en el sur de California. Pensé que no era muy urgente, pero de nuevo hubo algo me dijo que tenía que responder. Había visto a Kobe días atrás en un partido de Lakers y le dije que le ayudaría con lo que me pidiera. Eran poco después de las 9:30 y Kobe me dijo que quería ayudar a la hija de un entrenador amigo de él con una pasantía en una agencia. Kobe respaldaba el carácter, intelecto y ética de trabajo, y quería apoyar el futuro brillante para ella. Le respondí que crearía un plan lo haría. Par de minutos después, Kobe, Gianna y siete otras hermosas almas se fueron al cielo”, recordó Rob Pelinka.

Rob Pelinka finalizó diciendo que “a la chica a la que quería ayudar era Lexi Altobelli” la hija de John Altobelli, una de personas que perdió la vida junto a Kobe Bryant y Gianna.

El último deseo de Kobe Bryant llegó a oídos de Scott Boras, un agente de las Grandes Ligas, quien ya le ofreció una pasantía a Lexi Altobelli.